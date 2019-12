Šolska knjižnica Patrizie Vascotto

Priljubljena profesorica, neutrudna pisateljica in bralka, navdušenka interkulturnosti. Napis na spominski tabli ob vhodu v šolsko knjižnico tehniškega zavoda Grazia Deledda - Max Fabiani, ki so jo danes poimenovali po Patrizii Vascotto, vse obiskovalce odslej seznanja s poslanstvom dolgoletne angažirane profesorice italijanščine. Prezgodaj preminuli kulturni delavki in pogumni graditeljici mostov med različnimi tržaškimi skupnostmi so se dijaki in profesorji višje šole v Ul. Monte S. Gabriele oddolžili tudi z občuteno slovesnostjo.

V znamenju prepletanja različnih kultur in jezikov seveda. Tako ji je bilo vselej pri srcu. Ravnateljica Tiziana Napolitano se je Patrizie Vascotto v svojem govoru spomnila zlasti kot prijateljice, ki je šolo obdarila z dodano vrednostjo: »Poimenovanje pomeni nadaljevanje vrednot, ki jih je utelešala in ki jih je zagovarjala. Knjižnica opominja na ozaveščanje in kulturo, povezovanje antičnega in sodobnega sveta, razvijanje znanja, mednarodnost. Vse to je obenem bila Patrizia in vse to je prenašala na dijake.«