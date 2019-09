Šolski zvonec zazvonil tudi pri Sv. Jakobu, na Opčinah in v Dolini

Šolski zvonec je po dolgem poletnem premoru danes ponovno zazvonil v vrtcih in šolah Večstopenjske šole Sv. Jakob ter Večstopenjskih šol Opčine in Dolina, ki sta z novim šolskim letom pridobili tudi novopečeni ravnateljici Anno Mario Zeriali in Lučko Križmančič.

Lučka Križmančič, ravnateljica Večstopenjske šole Josip Pangerc iz Doline, je povedala, da se v novi vlogi počuti dobro. Učni kader je mlad, zato verjame, da bodo delali uspešno in nasmejano, predvsem pa inovativno.