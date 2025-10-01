Sooblikovali koncert operne glasbe v stočlanski zasedbi

»Če lahko sanjaš o nečem, potem lahko to narediš.« V to so bili prepričani v krogih filmskega podjetja Disney in geslo še danes navdihuje idealiste, kreativce in vizionarje na vseh delovnih in umetniških področjih.

Veter umetniških izzivov je zapihal tudi pri Slovenskem kulturnem društvu Lipa, ko je njegov odbor iskal izvirno zamisel za počastitev 125-letnice ustanovitve Pevskega društva v Bazovici. Dolgoletna dirigentka zbora Lipa Tamara Ražem Locatelli je dala pobudo za projekt, s katerim so se pevci odpravili na pot glasbene pustolovščine, ki je po vsebini in obliki precej nenavadna za vaško društvo: koncert operne glasbe v veliki, stočlanski zasedbi. Zamisel je programsko nadgradil prikupen gala spored znanih opernih in operetnih arij ter zborov z vključitvijo splošno manj znanih del slovenskih avtorjev: Marjana Kozine in Viktorja Parme, ki ga je glasbeni svet lani počastil ob stoletnici smrti.

Namesto simfoničnega orkestra sta k projektu pristopila pihalna orkestra iz Ricmanj in Trebč, Aljoša Tavčar pa je prevzel dvojno vlogo dirigenta in aranžerja. Zahtevno pripravo so omogočile združene moči štirih korepetitorjev: poleg Tamare Ražem in Aljoše Tavčarja sta sodelovala tudi Mikaela Uršič in Tomaž Nedoh. Koncert je doslej zazvenel trikrat: najprej v Bazovici in v Boljuncu, najbolj slovesno pa v nedeljo v veliki dvorani tržaškega Kulturnega doma, kjer je dogodek spadal v okvir letošnjega Slofesta in je bil izveden s podporo Zadružne kraške banke Trst Gorica.