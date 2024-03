Soočili so se o Izraelu in orožju

Zakaj tržaška univerza še naprej sodeluje z izraelskimi univerzami in podjetjem Leonardo, ki izdeluje orožje? Na ta vprašanja so želeli dobiti odgovor študenti, ki so včeraj organizirali javno srečanje z rektorjem Robertom Di Lenardo. Rektor si je, potem ko je v minulih dneh prišlo do napetosti med študenti in vodstvom univerze, vzel približno dve uri časa, da se je pogovoril s študenti.

Ti so od torka do noči med sredo in četrtkom zasedli univerzitetne prostore v Ulici Baciocchi, dokler se niso s prvim možem univerze domenili za javno srečanje. Stavbo so okupirali, potem ko jim je vodstvo univerze prepovedalo uporabo tamkajšnje dvorane za predavanje aktivistke Stephanie Westbrook, ki je pomembna predstavnica gibanja BDS. To se zavzema za bojkot in sankcije proti Izraelu in podjetjem, ki izkoriščajo Palestino in njeno prebivalstvo. »Stephanie ves čas cenzurirajo, mi pa menimo, da ne gre za ekstremistko,» so izpostavili študenti. Z njo so pred dnevi organizirali srečanje v zasedeni stavbi, na včerajšnjem pogovoru z rektorjem pa jih je podprla tudi sama Westbrook.

Svojo odločitev je Di Lenarda upravičil s tem, da so študenti na pogovor z aktivistko vabili še preden bi prosili za dovoljenje za dvorano, motilo pa ga je tudi, da so želeli organizirati enostransko srečanje.

»Mislite, da nisem zaskrbljen nad dogajanjem v svetu? Da nisem prepričan, da je edini način konfrontacija? A ne sprejemam, da se to dogaja z nasiljem, niti verbalnim,» je uvodoma dejal rektor Di Lenarda, ki je obsodil zasedbo stavbe, saj je to ilegalno. Zaradi skupine študentov pa tudi drugi tiste dni niso mogli obiskovati predavanj.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.