Spet bodo povezali poti, ki jih je meja dolgo prekinila

Leta 2007 so vaške skupnosti iz Doline, Mačkolj, Prebenega, Ospa, Socerba in Kastelca ob vstopu Slovenije v schengenski prostor prvič organizirale pohod Te skupne stezice, ki je imel namen ponovno obuditi številne steze in poti, ki jih je prekinila meja, začrtana po drugi svetovni vojni. Ampak meja ni samo prekinila poti, temveč tudi temeljito zrahljala odnose v nekoč tesno povezanih vaseh, ki so dobro stoletje sobivale v sklopu Občine Dolina, poprej pa več stoletij povezane v dekaniji sv. Urha.

Odkrivanje skritih biserov

Pobuda je takrat vzbudila veliko zanimanje in pritegnila številne pohodnike. Organizatorji so tako z njo nadaljevali, tudi s spreminjanjem trase, ki je vedno raznolika, za marsikoga pa tudi presenetljiva, saj omogoča odkrivanje skritih biserov teh krajev. Že od začetka so svoje pokroviteljstvo dali Občina Dolina in Krajevna skupnost Črni Kal (v koprski mestni občini), z logističnega vidika pa je levji delež prispeval Prebeneg, kjer se pohodi pričnejo in zaključijo, saj gre za krožne trase.

Po nekdanjem močvirju

Letošnji pohod pade na nedeljo, 11. januarja. Pohodniki se bodo ob 9. uri zbrali na prireditvenem prostoru društva Jože Rapotec v Prebenegu. Start je predviden ob 9.30. Po gozdni poti se bodo udeleženci spustili do Mačkolj, kjer bodo prečkali vas in se nato po nekoliko strmi poljski poti namenili do Križpota. Ob nekdanji vaški gostilni bodo preko mosta nad Osapsko reko prišli na gozdno pot, ki od jezerc pri Orehu vodi do Ospa. Malokdo ve, da je do začetka dvajsetega stoletja bilo tu obsežno močvirje, saj je Osapska reka, ki ima ob nalivih veliko vode, redno poplavljala.