Spet bolj slovenski Team Eppinger

Amaterska tržaška kolesarska ekipa Team Eppinger, ki so jo ustanovili leta 2006, še živi. Pravzaprav je letos spet celo nekoliko močnejša in ... slovenska. Pod taktirko podpredsednika in športnega vodje kluba Iva Doglie so se spet vrnili nekateri slovenski kolesarji: in primis Tomaž Čefuta, Miran Bole, Simon Gergolet. Skupno šteje ekipa trinajst kolesarjev, s katerimi običajno trenira Ivo Doglia ter tudi predsednik Sebastiano Scaggiante. V ekipi je tudi nekdanja smučarka Mladine Meri Perti. Ekipa Team Eppinger je nastopila že na številnih deželnih in tudi mednarodnih dirkah. Začetek januarja je Tomaž Čefuta, ki je cestni evropski ljubiteljski prvak v maratonu, zmagal na tradicionalni Lanaro Granfondo, s končnim vzponom na Volnik.

»Zelo sem zadovoljen, ker smo spet združili veliko večino slovenskih ljubiteljskih kolesarjev, ki so resni, veliko trenirajo in radi tekmujejo. Povrh tega so nekateri tudi naši pokrovitelji, ki nam tako ali drugače pomagajo med sezono,« je dejal podpredsednik Ivo Doglia, ki je v novi sezoni spet pripravil nove drese: »To je nekako stalnica. Dobro poznam oblikovalce dresov, ki nam priskočijo na pomoč in smo mi dejansko njihovi tako imenovani zajčki za testiranje novih vrhunskih materialov,« je še zaključil Doglia.