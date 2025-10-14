Spet brez openskega tramvaja

To, da se je openski tramvaj rodil pod nesrečno zvezdo, za Tržačane ni novost. Če pa tega ni vedel kateri izmed turistov, ki so se v teh dneh mudili po Trstu ob Barcolani, bo vedel za prihodnjič. V nedeljo dopoldne je namreč malo pred 11. uro spet prišlo do okvare, ki je prekinila obratovanje priljubljenega prevoznega sredstva. Barcolano s tramvajem je po desetletju čakanja torej pričakal le malokdo.

Tokratna okvara spada po prvih navedbah med nezanemarljive nevšečnosti. Vrv tramvajske vzpenjače, ki omogoča vzpon po rebri Škorklje, se je iz neznanih vzrokov ločila od kolutov, po katerih se vije in torej ni potekala, kot bi morala. Opčine s Trstom trenutno povezuje okrepljena avtobusna linija 64. Spletna stran podjetja TPL FVG navaja, da bo tako do 26. oktobra.