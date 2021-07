Spet se bodo spomnili Demenega in Rotte

Policija bo nastopila kot oškodovana stranka na procesu proti Alejandru Augustu Stephanu Meranu, ki je 4. oktobra 2019 ubil policista Pierluigija Rotto in Mattea Demenega med streljanjem na tržaški kvesturi. Prva obravnava bo potekala 10. septembra. Vest je sporočila kvestorica Irene Tittoni. Danes pa so v tržaški mestni hiši predstavili tudi drugi memorial Figli delle stelle (Otroka zvezd) oziroma turnir v malem nogometu v spomin na mlada policista.V soboto ob 17.30 se bodo na nogometnem igrišču društva Primorec v Trebčah pomerili predstavniki varnostnih organov, oblasti in novinarji. O pomenu in vlogi tega dogodka so poleg že omenjene kvestorice spregovorili tržaški župan Roberto Dipiazza, občinski odbornik za kulturo in šport Giorgio Rossi, Nicolò Giraldi v imenu novinarjev ter občinski svetnik Michele Claudio, ki si je lani zamislil športni dogodek. Organizacijske vajeti so nato prevzeli Občina Trst, kvestura in novinarji. Ti so tokrat ob podpori novinarske zbornice FJK in Deželnega združenja športnih novinarjev USSI poskrbeli tudi za donacijo družinam pokojnikov. Poklonili so jim ilustracije mlade umetnice Sare Paschini.