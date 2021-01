Spletni zemljevid tržaških krajev upora

Tržačani mu najraje pravijo kar zaročenca. Kip umetnika Marcella Mascherinija, ki od leta 1962 stoji na Trgu Oberdan, pa izpoveduje z nasiljem prekinjeno ljubezen in bolečino polpretekle zgodovine. Objeta zaljubljenca sta Laura Mulli in Giuseppe (Pino) Robusti, čigar mlado življenje se je 7. aprila 1945 tragično zaključilo v Rižarni. Prostovoljka civilne službe Arci Veronica Ianza je v neposredni bližini obiskovala licej Dante, o tragični zgodbi za spomenikom pa dolgo ni vedela ničesar. Nepoznana obzorja je spoznala med pripravo virtualnega zemljevida tržaških krajev spomina, ki je nastal v sklopu državnega projekta civilne službe Arci in so ga v torek predstavili na spletu.

»Načrt temelji na želji, da bi podatke stalno dopolnjevali. Na njem so označena prizorišča, ki so žalostno zaznamovala čas fašizma in nacistične okupacije Trsta ter tista, ki pričajo o uporu, odporništvu in partizanskemu gibanju,« je pojasnil Fabio Vallon, tržaški predsednik združenja Vzpi-Anpi, to je krajevni partner projekta. Zemljevid bodo objavili na spletni strani civilne službe Arci in nato tudi na tistih združenja Vzpi-Anpi ter deželnega inštituta za zgodovino odporniškega gibanja (Irsrec). Seznam se od Rižarne in spomenika bazoviškim junakom spušča vse do Tržačanom manj znanih spominskih krajev.

Popisali so kraje nacifafističnega nasilja in mučenja, kakršni so nekdanji sedež posebnega inšpektorata za javno varnost v Ul. Cologna, SS-ovsko poveljstvo na Trgu Oberdan ali Villa Triste v Ul. Bellosguardo, sedež polvojaške skupine pod vodstvom Gaetana Collottija. Zmanjkali niso niti domovi Luigija Frausina, Branka Babiča - Vlada ter drugih slovenskih in italijanskih antifašistov, stanovanja, kjer so potekali ilegalni sestanki in javke, sedeži Varnostno-obveščevalne službe (VOS), ki je delovala pod okriljem OF in jo je nato nadomestila Vojska državne varnosti (VDV).