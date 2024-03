Spodbujajo zdravo staranje občanov

Zdravo in aktivno staranje je eno izmed načel, katerim sledi društvo De Banfield, ki od leta 1988 na Tržaškem skrbi za ranljivejše starejše osebe in njihove skrbnike ter prireja dogodke namenjene promociji dobrih življenjskih praks. Med 13. in 17. marcem bo društvo v sodelovanju s tržaško občino in fundacijo Finney priredilo festival Il cervello scende in piazza. Na Borznem trgu se bodo vrstila srečanja in predavanja, na stojnici pa bodo prostovoljci delili informacije o društvu in ponujali strokovne nasvete za zdravo staranje.

»Dogodke prirejamo z namenom, da bi naše storitve s časom postale čim manj potrebne,« je na predstavitvi festivala povedala predsednica društva Maria Teresa Squarcina, »zdravje možganov je nedvomno zelo dragoceno, še zlasti v zrelosti. Zato smo pristopili k mednarodni mreži Dana Alliance for Brain Initiatives in k svetovnemu projektu Teden možganov.« Društvo bo na Borznem trgu predstavilo svoje delovanje, čeprav je med starejšimi občani v Trstu že dobro poznano.

Na stojnici bodo prostovoljci ponujali, kot rečeno, strokovne nasvete za oskrbo ostarelih z demenco, vaje za spodbujanje kognitivnih sposobnosti ter igre za vse starosti. Višek dogajanja bodo predavanja.