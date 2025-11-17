Spolna vzgoja v šolah za družbo brez nasilja

V Novinarskem krožku na Korzu Italija 13 bo v ponedeljek ob 18. uri potekalo javno srečanje, na katerem bo govor o spolni vzgoji v šolah. Srečanje prireja Demokratska stranka s Konferenco demokratičnih žensk v Trstu in Mladimi demokrati.

Ob prihajajočem mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami so organizatorji srečanja želeli opozoriti na pomen spolne vzgoje, saj bi prav ta lahko bila predpogoj za vzpostavitev kulture enakosti in spoštovanja. Ta se namreč začenja razvijati v šolah, družini in skupnosti. Kot so zapisali v sporočilu za medije, spolna vz goja ne sme biti dodatni predmet, ampak oblika preventive, prvi korak v boju proti stereotipom in diskriminaciji.

O tej aktualni temi bodo govorili predsednica združenja Goap Imma Tromba, sekretarka Mladih demokratov v Trstu Sara Missio, koordinatorka Konference demokratičnih žensk v Trstu Monica Hrovatin, pokrajinska vodja DS Maria Luisa Paglia in poslanka Debora Serracchiani. Predavateljice bodo v svojih nagovorih izpostavile tudi primere dobrih praks v različnih evropskih državah ter priporočila Svetovne zdravstvene organizacije.