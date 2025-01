»Spomenik bazoviškim junakom bo, kot kaže, mogoče popraviti«

Odbor za proslavo bazoviških junakov pri Narodni in študijski knjižnici bo ob posredovanju pooblaščenega podjetja na Občino Trst naslovil prošnjo za ureditev kraja spomina na bazovski gmajni, ki ga je pred slabima dvema tednoma razdejala močna burja. Kot je povedal predsednik odbora Milan Pahor, je občina namreč lastnica parcele, na kateri stoji spomenik. Poškodovani spomenik in tablo z imeni ustreljene četverice so medtem prenesli na dom domačina v Bazovici.

Veter je podrl mogočno libanonsko cedro desno od spomenika, posvečenega Ferdu Bidovcu, Franu Marušiču, Alojzu Valenčiču in Zvonimirju Milošu. Hlod je zgrmel na kamnito spominsko obeležje, ga prevrnil in razklal na dva kosa. »Po prvih informacijah tehnikov, ki so si ogledali polomljeno obeležje, bo mogoče kamna združiti in spomenik popraviti,« je danes po seji odbora za Primorski dnevnik povedal Milan Pahor. »Zaenkrat so nam strokovnjaki podali le ustno mnenje. Vsekakor pa bi radi, da se spomeniku vrne originalna podoba,« je še dejal Pahor.

Kraj spomina ni bil zavarovan, zaradi česar bo moral odbor, ko bo čas za to, poiskati denarna sredstva za njegovo ureditev. Združenje slovenskih športnih društev v Italiji je medtem že zagnalo denarno nabirko za prenovo obeležja. Skladu za obnovo spomenika so dali ime Za naše junake. »Za zdaj denarja ne bomo nabirali. Ko bomo dobili dovoljenje za ureditev kraja spomina, bomo pripravili predračun del. Ko bomo imeli stroške ‘črno na belem’, bomo razmišljali o morebitni nabirki donacij,« je še povedal Milan Pahor. Pred tem pa se mora odbor prebiti skozi birokratske ovire in od Občine Trst prejeti zeleno luč za delo na gmajni.

Več v jutrišnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.