»Rižarna je kraj, kjer je človek ponižal človeka do skrajnosti. Spomin na grozote taborišča nas zavezuje k odgovornosti za sedanjost.«

Besede je danes popoldne v Rižarni pri sveti Soboti izrekel Matej Tašner Vatovec, poslanec Levice v slovenskem državnem zboru. V nekdanjem taborišču je v imenu Republike Slovenije nastopil na vsakoletni proslavi ob dnevu mrtvih. Pred osrednjo slovesnostjo so se različne slovenske delegacije poklonile žrtvam v drugi svetovni vojni pri spomenikih na Tržaškem.

Venec na kraj, kjer je nekoč stala krematorijska peč, je najprej položila častna četa Slovenske vojske. Na častni straži so bili praporščaki borčevskih in veteranskih organizacij, padlim so se z glasbo poklonili tudi člani Orkestra Slovenske vojske, ki so zaigrali italijansko in slovensko himno.

Žrtvam v Rižarni sta se poklonili tudi delegacija Slovenske kulturno-gospodarske zveze in Sveta slovenskih organizacij ter Stranka Slovenske skupnosti. Proslave so se udeležili župani in podžupani vseh občin na Tržaškem, sežanski župan Andrej Sila, generalni konzul Republike Slovenije v Trstu Gregor Šuc, konzul Peter Golob in deželni svetnik Slovenske skupnosti Marko Pisani.