Najdražja mesta na plaži že rezervirana

Najdražja mesta na gradeški plaži so v glavnem že rezervirana, čeprav se bo nova poletna sezona uradno začela komaj jutri, 1. maja. Ljubitelji morja sicer že nekaj časa na spletni strani gradeškega turističnega podjetja GITlahko rezervirajo senčnike in ležalnike, katerih cena se spremeni glede na oddaljenost od mestnega središča.

Najdražje je kopališče Settimo cielo, katerega vhod se nahaja ob koncu osrednje gradeške promenade. Za šotor oz. senčnik, tri vstopnice in tri ležalnike je na dan treba odšteti 71 evrov od ponedeljka do četrtka, 84 evrov (ki jim je treba dodati še 4,99 evrov stroškov storitve) pa od petka do nedelje. Šotor lahko rezerviramo tudi za celo poletno sezono, kar nas bo stalo 5124 evrov.

Četrta vrsta je cenejša

Kdor se v kopališču Settimo cielo zadovolji s senčnikom v vrstah od četrte do zadnje, bo plačal od 47,50 do 57 evrov na dan. Cene so v tem predelu plaže najvišje, ne glede na to pa so bile včeraj mesta večinoma že oddana za praktično celo poletje. Nekaj prostih senčnikov je bilo junija, na vrhuncu sezone julija in avgusta je v bistvu že vse zasedeno.

Od 15,50 do 17,50 evra

Osrednja gradeška plaža, ki jo upravlja podjetje GIT, je dolga 1,6 kilometra. Čim se oddaljimo od mestnega središča, so cene dostopnejše. Senčnik z dvema ležalnikoma na predelu Smart Beach stane od 15,50 do 17,50 evra na dan;tudi v tem primeru se lahko odločimo za najem za celo sezono, za kar bomo odšteli 1311,50 evra.

Cene so se sicer glede na lansko leto malenkost povišale. Podražitev na plaži Settimo cielo je 4,1-odstotna, na plaži Smart Beach pa 3,1-odstotna. Ob nekoliko višjih cenah bodo obiskovalce pričakale še nekatere novosti. Prenovili bodo območji Lido di Fido in Baby Beach, uredili bodo nove športne površine, poskrbljeno bo za več animacije in dogodkov. Zgradili bodo dva kioska v vodnem parku in posodobili opremo na območjih Antiche Terme in Lido di Fido, kjer bo na voljo 1.500 novih senčnikov in 3.000 ležalnikov. Uvedena bo tudi možnost izposoje prenosnih baterij za polnjenje mobilnih naprav v štirih lokalih in pri glavnem vhodu na plažo. Novosti so sicer vključene med naložbe, s katerimi si podjetje GIT prizadeva, da bi bila gradeška plaža še naprej priljubljena med obiskovalci.

Skupaj z Deželo Furlanijo - Julijsko krajino so pripravili plan investicij vse do leta 2041, to se pravi za petnajstletno obdobje koncesije, ki jo je gradeška občina ravno letos podelila podjetju GITza upravljanje plaže. Skupno bodo izvedli za osemnajst milijonov evrov naložb; dvanajst milijonov bo deželnih prispevkov, medtem ko bo podjetje GIT prispevalo še šest milijonov evrov.