Spomin na velikega glasbenika in pedagoga

Dvorana nabrežinske telovadnice je v nedeljo gostila spominsko prireditev Sergiju Radoviču s hvaležnostjo ob 40-letnici njegove smrti in 120-letnici razvitja nabrežinskega prapora. Dogodek je zaznamovala glasba z nastopom harmonikarskega orkestra Synthesis 4 pod vodstvom Fulvia Jurinčiča ter Dekliškega pevskega zbora Igo Gruden in Fantovskega pevskega zbora Devin-Nabrežina, obeh pod mentorstvom zborovodje Mirka Ferlana. Koncert, ki je sodil v okvir Dnevov evropske kulturne dediščine, je potekal v sodelovanju z nabrežinskimi društvi, pobudnika in organizatorja pa sta bila Kulturno društvo Igo Gruden ter Glasbena matica.

Sergij Radovič je bil vsestranski glasbenik. Poučeval je klavir, harmoniko in glasbeno teorijo na glasbeni šoli Glasbena matica, še najbolje pa je bil poznan kot zborovodja in s tem gradil kulturno realnost našega prostora. Prof. Radovič je 6. avgusta 1980 tragično in prerano preminil, sadovi njegovega delovanja pa cvetijo vse do danes.

Ob glasbi so čustveno nabit večer bogatele tudi besede. V uvodnem delu koncerta sta spregovorila predstavnika organizacijskih društev dogodka. Predsednica društva Igo Gruden, prof. Marisa Skerk, je poudarila pomen kulturnega delovanja na našem prostoru v šestdesetih letih, kjer je med mnogimi mladimi navdušenci izstopal prav Sergij Radovič, ki je takrat tudi postal prvi predsednik SKD Igo Gruden. Izpostavila je, da si znotraj društva še danes prizadevajo uresničevati to, kar si je želel Sergij, ki je za sabo pustil neizbrisno sled in katerega spomin ostaja kolektiven.