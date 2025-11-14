»Giovanni je v osnovni šoli obiskoval verouk. Pripravljal se je na prejem zakramenta prvega svetega obhajila. Žal obhajila ne bo nikoli dobil, a je sedaj na varnem v Božjih rokah.«

Miljski duhovnik Andrea Destradi je tragedijo, ki je v sredo zvečer prizadela Milje, doživljal v prvi osebi. Bil je tam, ko je oče zaman poskušal kontaktirati nekdanjo partnerko, ki je medtem umorila sina. Malega Giovannija je sicer spremljal vse življenje, od dne, ko ga je krstil, do včerajšnjega dopoldneva, ko mu je novico o tragediji sporočila župljanka.

»Zvezo med otrokovima starša bi težko imenoval družina. Odnosi med partnerjema so bili že leta zelo skrhani,« je na Trgu Marconi novinarjem včeraj zaupal Destradi. Kot je dejal, ga je dečkova mati redno obiskovala v župnišču, prosila je za pomoč pri iskanju nove službe, pa tudi za materialno pomoč zase in za otroka. »V resnici je najbolj potrebovala drugačno, psihološko pomoč,« je bil jasen duhovnik, ki se je s pokojnim dečkom nazadnje srečal v soboto zvečer, ko se je Giovanni z očetom udeležil bogoslužja v stari miljski cerkvici Marijinega vnebovzetja. »Spominjam se radostnega, srčnega in nasmejanega otroka. Naj ta angelček v nebesih počiva v miru,« je s solznimi očmi še povedal Destradi.

Miljska župnijska skupnost se bo Giovannija spomnila z molitvijo, duhovnik namerava prirediti skupen spominski trenutek za vse vernike, ki bi radi počastili dečka in njegovemu očetu izrazili bližino in podporo. »Karitas, krščanska ljubezen do sočloveka nas zavezuje k pomoči ubogemu očetu. Uničena so tri življenja: otrok je pri Bogu, oče je izgubil, kar mu je bilo najdražje, tudi njegovi mami je potrebno pomagati v tej tragediji, ki je Milje prizadela na glavnem trgu, v središču mestnega in verskega življenja,« je sklenil duhovnik.