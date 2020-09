Spominska svečanost za ubita policista

V petek, 2. oktobra, dva dneva pred prvo obletnico uboja dveh policistov, Pierluigija Rotte in Mattea Demenega, bo v Trstu potekala spominska svečanost. Tržaška občinska uprava in kvestura se jima bosta poklonili s poimenovanjem ulice, postavitvijo plošče in spominsko svečanostjo v Mali dvorani Operne hiše Verdi. Komemorativne slovesnosti se bo udeležil tudi generalni direktor policije, Franco Gabrielli, in starši žrtev.

Svečanost bi sprva morala potekati 18. aprila, ko bi tržaška kvestura obeležila tudi državni dan policije, a so zaradi pandemije novega koronavirusa morali vse preložiti.

Kot so sporočili iz občinske uprave, so si izbrali petek, ker je najbližji dan prvi obletnici ustrelitve mladih policistov. Spomnimo, da sta 34-letni Rotta in 31-letni Demenego pod streli padla 4. oktobra. Dva mlada policista je na kvesturi hladnokrvno ubil 29-letni Alejandro Augusto Stephan Meran, morilski pohod pa je predstavljal pravi šok za vse policiste in celotno mesto.

Prav zaradi tragike dogodka, ki ga mesto v svoji zgodovini ne pomni, je občinska uprava že konec lanskega leta ubita policista počastila s spominskim častnim občanstvom. S petkovo spominsko slovesnostjo pa želi skleniti krog in po fantoma poimenovati tudi ulico tik pred vhodom v kvesturo. Tu bodo postavili tudi tablo, na kateri bo pisalo Ul. Matteo Demenego in Pierluigi Rotta, policista, padla med opravljanjem službenih dolžnosti 4. oktobra 2019. Kot izhaja iz sklepa tržaškega občinskega odbora, bo za spominsko ploščo občinska uprava prispevala malo več kot tisoč evrov.