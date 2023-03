Spomladanski dnevi FAI na konservatoriju in v Banki Italije

Teden dni nas ločuje od spomladanskih dnevov sklada za okolje Fai, ki že 31 let zapored omogoča svojim članom in drugim ljubiteljem kulture obisk krajev, običajno zaprtim za javnost.

V soboto in nedeljo, 25. in 26. marca, bo po vsej Italiji na voljo 750 ogledov bolj ali manj znanih znamenitosti v 400 mestih. V Furlaniji - Julijski krajini se je letos odzvalo 22 zgodovinsko in umetniško zanimivih lokacij v desetih občinah. Nekateri so si pri tem zamislili, da bodo obiskovalcem ponudili tudi poseben priboljšek.

Tako bo na primer v Trstu, kjer bodo na stežaj odprta vrata konservatorija Giuseppeja Tartinija v palači Rittmeyer. Dijaki italijanskih tržaških drugostopenjskih šol bodo obiskovalce sprejemali v soboto in nedeljo med 10. in 18. uro. Skupine bodo krenile vsakih 20 minut, zadnja bo na vrsti ob 17.20. Ogleda v slovenskem jeziku bosta na voljo v soboto in nedeljo ob 11.30. Kdor se bo udeležil zadnjega sobotnega in prvega nedeljskega obiska, bo lahko prisluhnil nastopom študentov konservatorija. Ni potrebna prijava, pri vhodu pa bodo imeli prednost člani sklada FAI. Organizatorji vabijo obiskovalce, naj prispevajo k delovanju sklada z najmanj tremi evri, s petim evri pa za ogled Banke Italije na Korzu Cavour. Nekoč sedež Avstro-ogrske banke si bo moč ogledati skoraj v celoti. Prostovoljci sklada FAI bodo v soboto in nedeljo vodili skupine vsake pol ure med 10. in 17. uro. Slovenski ogled bo oba dneva na voljo ob 10. uri, a le s prijavo na e-naslovu prenotazioni.trieste@delegazionefai.fondoambiente.it.