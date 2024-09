Spomnili se bodo žrtev nasilja Hamasa

Tržaška judovska skupnost se bo s spominsko slovesnostjo poklonila žrtvam napada islamističnega gibanja Hamas, ki je 7. oktobra lani na ozemlju Izraela izvedla »pogrom«, kot ga je poimenoval tržaški rabin Alexander Meloni. V nedeljo, 6. oktobra, ob 18.30 se bodo na proslavi v tržaški sinagogi, ki bo odprta za vse, z besedo in molitvijo poklonili spominu na 1200 žrtev Hamasa. V svetišče bo mogoče vstopiti iz Ulice Donizetti od 18. ure dalje.

Ob tej priložnosti bodo spregovorili tržaški župan Roberto Dipiazza, predsednik deželne vlade Furlanije - Julijske krajine Massimiliano Fedriga in predsednik deželnega sveta Mauro Bordin. Zadoneli bosta italijanska himna Inno di Mameli in izraelska Hatikvah, »ki govori o miru in sožitju,« je pojasnil rabin. Za žrtve Hamasa bodo molili v hebrejščini, prebrali pa bodo tudi italijanske prevode molitev. Prek video povezave bo prisotne nagovorila Angelica Edna Calo Livne, živa priča lanske tragedije, kandidatka za Nobelovo nagrado za mir leta 2005. Proslavo bodo v Trstu priredili večer pred obletnico pokola, saj se bosta rabin Meloni in predsednik tržaške judovske skupnosti Alessandro Salonichio naslednjega dne v Rimu udeležila državne spominske slovesnosti.

Kot je včeraj v Novinarskem krožku povedal rabin, gre leto po Hamasovem napadu misel predvsem na talce, ki jih je Hamas takrat zajel in so še vedno v ujetništvu v Gazi. Poleg rabina je spregovoril tudi predsednik društva Italija-Izrael Renzo Sagues. Z rabinom Melonijem se je strinjal, da smo v zadnjem letu priča skrb vzbujajočemu porastu antisemitizma, predvsem med mlajšimi.