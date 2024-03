Spomnili so se umora v Ulici Rossetti

Kot je pred družinsko grobnico Tomažičevih na pokopališču pri Sveti Ani v svojem nagovoru dejal Martin Brecelj, predsednik Društva slovenskih izobražencev, ki je priredilo slovesnost, se je dolga leta domnevalo, da za trojnim umorom stojijo nasprotniki osvobodilne fronte. »Danes pa več dokazov govori o tem, da so morilci prihajali ravno iz vrst OF, točneje iz varnostno-obveščevalne službe,« je povedal Brecelj, ki je zločin temeljito raziskal v knjigi Anatomija političnega zločina. Poslednji dom Stanka Vuka in Tomažičev je precej zanemarjen, je nadalje ugotavljal Brecelj, ki je sorodnike družine Tomažič, slovensko javnost in krovni organizaciji Slovencev v Italiji pozval k skupnemu iskanju rešitve za trajno in redno vzdrževanje te grobnice, ki je pomemben slovenski zgodovinski spomenik v Trstu.

