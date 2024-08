Spomnili so se »Žensk z veliko začetnico«

Včerajšnja proslava ob 80-letnici ustrelitve kurirk in treh talcev na Mandriji na Opčinah je imela močan ženski pečat. Prisotni so počastili »dekleta, ki so tistega dne postale Ženske z veliko začetnico«. Tako je Martina Budin, podžupanja Občine Zgonik, označila Angelco Bandi, Miro Bandi, Slavo Grahonja, Elviro Kocjančič in Anico Parovel iz Prebenega ter Marijo Grmek iz Krajne vasi. Z njimi so 29. avgusta 1944 pod svincem nacističnega okupatorja v dolini ob današnji Ulici sant’Isidoro padli še partizani Leopold Mervic iz Devina, Baldo Bole iz Zadra ter Miro Metlikovec iz Krepelj.

Proslavo, ki jo je priredila sekcija Vsedržavne zveze partizanov Italije VZPI-ANPI za Opčine, Bane, Ferluge in Piščance, so letos v celoti režirale in oblikovale ženske. Povezovala jo je Marina Sesič, uvodni pozdrav pa je podala Antonella Lestani, deželna tajnica VZPI-ANPI. »Spominjati se moramo, kako je fašizem prizadel ženske,« je dejala in opozorila, da se tudi danes žal na žensko prevečkrat gleda kot na predmet poželenja, ki se ga lahko uporablja in zlorablja po mili volji. Lestani si je še zaželela, da bi tudi v Trstu nastala pokrajinska ženska zveza te organizacije. Tudi sama je članica državne ženske zveze VZPI.

Slavnostni govor so organizatorji zaupali Martini Budin, zgoniški podžupanji. »Po vojni je dolga leta veljala ideja o moškem osvobodilnem boju. Naš upor je bil tih,« je dejala govornica in citirala antifašista Pietra Secchija, ki je dejal, da so po vojni partizane odlikovali z medaljami za hrabrost, ženske pa niso bile deležne tolikšne pozornosti. Spomnila se je tudi na leto 1946, ko so na demokratičnih volitvah v Italiji prvič lahko volile tudi ženske. 21 žensk je tudi aktivno sodelovalo pri oblikovanju ustave Republike Italije. Govornica se je še spomnila na fotografijo Maria Magajne, ki prikazuje praznovanje osvoboditve na Velikem trgu 3. maja 1945: »Ko gledam fotografijo, si predstavljam, kaj bi tam počelo pet kurirk. Predstavljam si jih v prvi vrsti, ne kot gledalke, temveč kot protagonistke naše zgodovine.«

Za glasbeno kuliso je poskrbel Moški pevski zbor Vesna, ki ga vodi Rado Milič. Venec k spomeniku je položila tudi delegacija Prebenežanov. V rodni vasi bodo »padle, ne umrle« kurirke počastili tudi danes (petek). Spomnili se jih bodo z mašo zadušnico ob 18.30. Sledila bo proslava ob vaškem spomeniku, ki jo prireja Slovensko kulturno društvo Jože Rapotec. Ob njem bo zapel domačin in operni pevec Damjan Locatelli ob klavirski spremljavi Tamare Ražem. Dogodek bo povezoval Ilija Ota, z besedo bo peterico počastil zgodovinar Štefan Čok.