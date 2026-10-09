Šport in gospodarstvo nastopila skupaj

Barcolana je tudi priložnost, da se na enem mestu srečajo šport, gospodarstvo in različne skupnosti, ki soustvarjajo podobo Trsta. To je bilo sporočilo sinočnjega uradnega odprtja skupne stojnice Združenja slovenskih športnih društev v Italiji (ZSŠDI) in Slovenskega deželnega gospodarskega združenja (SDGZ) na mestnem nabrežju. Dogodka sta se udeležila tudi generalni konzul Republike Slovenije v Trstu Tomaž Kunstelj in deželni odbornik Pierpaolo Roberti. Srečanje je povezoval Evgen Ban.Roberti je poudaril, da je Barcolana v 58 letih prerasla okvir športne prireditve ter postala pomembna izložba Trsta in cele FJK. »Vsaka dobra izložba pokaže lepe stvari, ki jih lahko ponudimo,« je dejal. Izpostavil je tudi slovensko skupnost, ki po njegovih besedah pomembno bogati deželni prostor. "Nismo velika dežela, smo pa privlačna in lepa. Ne le zaradi narave, ampak zaradi kulturnih in jezikovnih identitet, ki jih druga območja Italije nimajo," je dejal.

Generalni konzul Kunstelj je povedal, da je vesel, da ima Barcolana slovenski pridih, ob tem pa pozdravil prizadevanja vseh športnih, gospodarskih in kulturnih združenj, ki sodelujejo pri oblikovanju programa. Posebno simboliko je skupnemu nastopu ZSŠDI in SDGZ dal predsednik ZKB Trst Gorica Adriano Kovačič, ki je spomnil na gradnjo mostov med Krasom in mestom, med Trstom in Gorico, med Italijo in Slovenijo ter med kulturo, športom in gospodarstvom. »To je naša naloga - biti skupaj, saj se skupaj pride veliko dlje,« je poudaril.Skupna stojnica dveh organizacij bo v tem času prostor srečevanja. V množici obiskovalcev, športnikov, podjetnikov in predstavnikov različnih skupnosti želi pokazati, da so Slovenci v Italiji sestavni del živahnega in raznolikega prostora, ki ga v teh dneh povezuje jadralni praznik.

Jutri ob 17.30 bodo na pobudo SDGZ na jadrnici ob pomolu Audace podpisali sporazum o dragocenem sodelovanju med Gospodarsko zbornico Slovenije in Slovensko globalno poslovno povezavo, ki združuje slovenske poslovne klube po svetu, njen koordinator pa je SDGZ.