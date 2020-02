Športna osebnost meseca januarja: košarkarji Kontovela

Učinkovit napad, trdna obramba, skupinska igra in zelo dobra telesna priprava. Te so glavne vrline Kontovelove košarkarske ekipe, ki se je povsem zasluženo okitila s simboličnim naslovom Športne osebnosti meseca januarja. V prvem mesecu v letu 2020 so košarkarji trenerja Deana Oberdana v deželni D-ligi vknjižili tri zmage v treh tekmah, dosegli so 261 točk (87 na dvoboj), prejeli pa jih 202 (67,3 na dvoboj). V Gorici so premagali tako Dom kot Goriziano, vmes pa so na domačem igrišču nadigrali še zadnjeuvrščeni Don Bosco.

Januar pa ni edini mesec, v katerem so bili Kontovelovi košarkarji neporaženi. V petek so namreč v Tržiču prišli do osme zaporedne zmage, kar pomeni, da so zadnjič ostali praznih rok pred več kot dvema mesecema. Zadnji poraz so Lisjak in soigralci utrpeli v petek, 29. novembra 2019, ko so v gosteh z 61:74 izgubili proti prvouvrščenemu Cusu. Nato pa so začeli zmagovati kot za stavo in se prejšnji konec tedna zavihteli kar na drugo mesto v goriško-tržaški skupini. Temelje za januarsko priznanje športne redakcije Primorskega dnevnika so Kontovelovi košarkarji postavili decembra lani, vse skupaj pa potrdili v uvodnem delu februarja.