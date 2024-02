Športni center kmalu nared

Nekoč delno zapuščeno območje, kjer je sicer delovalo nekaj športnih društev, a v neprimernih pogojih, se naglo spreminja v sodobni športni center ob robu mestnega središča. V Ulici Locchi nastaja namreč Trieste Campus, večnamensko območje ob občinskem nogometnem igrišču Massimiliano Starc in nad občinskim bazenom Bruno Bianchi.

Investicija vredna več kot šest milijonov evrov je rezultat sodelovanja med družbo Samer, večinskim investitorjem, in tržaško občino, ki je načrt za središče pripravila že pred leti. V njem bodo domovala društva vaterpolistov Pallanuoto Trieste in plavalcev Unine Sportiva Trieste Nuoto, borilnih veščin Fiamma Karate, Tennis Events, skavti združenja AMIS in neprofitno združenje za pomoč osebam s posebnimi potrebami Calicanto.

Zadnjo fazo obnove je občina predstavila včeraj na licu mesta. Z Enricom Samerjem, predsednikom istoimenskega podjetja, ki upravlja tržaški pristaniški terminal za ro-ro trajekte, so napovedali, da se bodo društva v nove prostore naselila že marca in aprila, slovesno odprtje pa predvidevajo v prvi polovici maja.

Igrišča in telovadnice

Notranjost še oblikujejo, čeprav so prostori na dveh nadstropjih za vsako športno panogo in društva že določeni, stranišča in slačilnice pa že skoraj dokončane. Že postavljena pa so zunanja igrišča za padel, tri igrišča velika 10 krat 20 metrov s prozornimi stenami in mrežo ter razsvetljavo za nočne tekme. Na prostem, na ploščadi nad parkirno hišo, bodo uredili še večnamensko igrišče za košarko, odbojko in druge ekipne športe, ter igrišče za tenis. Kmalu bodo v bližnjem poslopju uredili telovadnico in sedež tržaškega košarkarskega društva. Fitnes in zunanja igrišča bodo na voljo vsem občankam in občanom, ki se bodo obrnili do upraviteljev središča, druge prostore pa bodo uporabljali člani zgoraj omenjenih društev.