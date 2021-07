Spremembe v vodstvu

V vrstah sindikata UIL je včeraj prišlo do temeljitih sprememb. Na izrednem zasedanju v dvorani Oceania na Pomorski postaji so dopoldne izvolili novega sekretarja za Trst Mattea Zorna, pred tem pa debatirali o splošnem stanju družbe in zdravstva v obdobju pandemije, o varnosti na delu in o krizi, ki jo Trst doživlja v zadnjih letih.

»Sindikat si že od ustanovitve prizadeva, da bi na delovnih mestih ne bilo nesreč in želi, da bi bila varnost v vseh delovnih okoljih na prvem mestu,« je v svojem poročilu povedal izredni deželni komisar sindikata Mauro Franzolini, ki je sicer do včeraj skrbel tudi za tržaški oddelek sindikata. Dodal je, da je smrti na delu preveč. V Furlaniji - Julijski krajini jih je bilo od januarja do maja kar deset.

Prisotne je nato seznanil s splošnim stanjem na tržaškem trgu dela: »Mladi odhajajo v druge evropske države, kjer so pogoji boljši,« je pristavil Franzolini. Tržačan Matteo Zorn je včeraj poudaril, da sloni razvoj mesta na industriji in pristanišču, ki morata delovati v skladu z okoljem, turizmom in trgovanjem. »Kljub temu, da se industrija tudi med pandemijo nikoli ni ustavila, se pri nekaterih kritično stanje ni rešilo. V tovarni Flex se o prihodnosti še ne govori, v železarni je postopek preureditve prepočasen,« je povedal Zorn.