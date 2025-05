Srbski ansambel Kolo bo nastopil v Trstu

Prihodnji torek, 16. maja, ob 20.30 bo v gledališču Rossetti nastopil mednarodno uveljavljeni srbski ansambel Kolo, ki v Trst prihaja s približno 70 umetniki. Na tržaškem odru se bodo predstavili z narodnim folklornim plesom, imenovanim kolo. Ker se ob tem plesu tudi poje, bodo poleg plesalcev nastopili tudi pevci in glasbeniki, ki bodo igrali na harmoniko in na tako imenovano frulo.

Tržaška podžupanja Serena Tonel je poudarila, da je Občina Trst srbski skupnosti odstopila tako pomembno gledališko dvorano, ker želi na ta način izpostaviti izjemno sodelovanje s srbsko skupnostjo, ki tradicionalno živi v Trstu. Predsednik in tajnica tržaške srbske skupnosti Zlatimir Selaković in Dragana Bogdanović sta napovedala spektakel za oči, ušesa in dušo, večer pa bo tudi priložnost za vzpostavljanje odnosov med srbsko kulturo in tržaškimi občani in občankami.

Prestižna tradicija

Folklorna skupina Kolo je bila ustanovljena 15. maja 1948. Že več kot 75 let ta ansambel zastopa srbsko tradicijo skozi ples, petje, glasbo in folklorne obleke. Pri ustvarjanju umetniškega repertoarja so v preteklosti sodelovali ugledni koreografi, skladatelji, baletni mojstri in tudi etnologi in etnomuzikologi, ki so pomagali razviti samosvoj slog tega ansambla.

Zanimiv je tudi podatek, da je ansambel Kolo v preteklosti že nastopil v prestižnih dvoranah, kot so Metropolitan in Carnegie Hall v New Yorku, v pariški dvora i Salle Pleyel, v londonski Royal Festival Hall, v Bolšoj teatru v Moskvi, v beneški gledališki hiši La Fenice, v Operni hiši v Sydneyju in na drugih prizoriščih.