Srce zahvale za zdravstvene delavce

Iz srca hvala. To je sporočilo prostovoljcev iz vse Italije zdravstvenemu osebju, ki se je v času epidemije novega koronavirusa borilo v prvi bojni vrsti. Iniciativo izvajajo po celotni Italiji, danes so srca hvaležnosti podelili zdravnikom v Trstu.

Na kratki zahvalni prireditvi v glavni bolnišnici so bili prisotni generalni direktor ASUGI Antonio Poggiana, deželni podpredsednik Riccardo Riccardi in referentka za Trst organizacije Grazie col cuore, Daniela Vesnaver.

Daniela Vesnaver je razložila, kako poteka akcija Hvala iz srca (Grazie col cuore), ki je vsedržavna. K njej so bili vabljeni vsi, v vsej Italiji je k iniciativi pristopilo več kot 11.000 ljudi vseh starosti. Povabljeni so bili, da izdelajo srce iz materialov, ki jih imajo doma. Zdravstvenim delavcem se je Vesnaver zahvalila še z besedami, ki jih je izrekla Antonella De Tomassi, predsednica neprofitne organizacije Io Creo iz Rima in začetnica Facebook skupine Grazie col cuore: »Z besedami se ni lahko zahvaliti za vse, kar ste storili za vse te ljudi. Vaša profesionalnost in vaše srce sta pripomogla k temu, da nismo doživeli najslabšega scenarija in s spokojnostjo pospremiti tiste, ki niso preživeli. Malo je takih, ki pomagajo drugim, ne da bi za to zahtevali kaj v zameno. Mi imamo zavedanje in privilegij, ker vemo, da ste vedno pripravljeni. Zato vam vsem kličemo hvala iz srca.«