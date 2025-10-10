Srčni cvet spet povezal slovenske športnike v Italiji

Združenje slovenskih športnih društev v Italiji (ZSŠDI) je včeraj na svoji stojnici v naselju Barcolana na tržaškem nabrežju širši javnosti še enkrat predstavila logotip prepoznavnega znaka Slovencev v Italiji. Tega na dresih nosijo športnice in športniki (še ne vseh) slovenskih društev. Športno-družabni dogodek so poimenovali Srčni cvet na športnem dresu. Operativni tajnik ZSŠDI Evgen Ban je poudaril, da je letos stojnica popolnoma prenovljena, v ospredju pa sta novi ambasadorki slovenskega športa v Italiji - jadralka Jana Germani in smučarka Caterina Sinigoi.

Pisana množica

Grafična podoba stojnice je nastala v sodelovanju s ciljnim začasnim združenjem Projekt, v okviru promocije prepoznavnega znaka Slovencev v Italiji. Na mestnem nabrežju so bili prisotni košarkarji Jadrana, odbojkarice Zaleta, odbojkarji SloVolleyja, članice Cheerdance Millenium, nogometaši Juventine, namiznoteniške igralke športnega krožka Kras iz Zgonika, odbojkarice Mavrice, pa tudi smučarski učitelji OOZUS (Osnovne organizacije zamejskih učiteljev smučanja). Navzoča sta bila tudi predsednika krovnih organizacij SKGZ in SSO Ksenija Dobrila in Walter Bandelj, ob njiju pa še generalni konzul Republike Slovenije Gregor Šuc, ki zelo dobro pozna bogato športno dejavnost Slovencev v Italiji.