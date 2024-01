Sredi morja požagali orjaški hlod in rešili ribiče

Gasilci enote za vodno in podvodno reševanje NSSA so včeraj ob 18.30 ob pomoči kolegov splošne enote posredovali v Tržaškem zalivu, od koder so jih poklicali z ribiškega čolna, ki se je znašel v težavah. Sredi morja, približno eno morsko miljo od starega valobrana, so ribiči ob dvigu mreže potegnili iz vode 15-metrski hlod, ki se je vanjo vpletel. Mreža se je nato ovila v čoln, pri čemer je hlod obstal na njegovem robu in bi bilo vsakršno nadaljnje premikanje prenevarno.

Gasilci so naprej preverili, da ni morda hlod poškodoval koga od članov posadke ali čoln. Ko so ugotovili, da ni bilo večjih posledic, so se lotili reševanja. Z motorkami so orjaški hlod požagali na več delov, pri čemer so nato odvili mrežo in sprostili čoln, ki je lahko spet zaplul. Posredovanje so zaključili okrog 20. ure. Na kraju so bili tudi pripadniki luške kapitanije.