Srednješolcem ne primanjkuje idej za Narodni dom

Kaj bi potrebovali v Narodnem domu? Muzej Slovencev v Italiji, knjižnico, kavarno, telovadnico za fitnes, kino, razne trgovine, hotel, gledališče, teleskop na terasi ... To so le nekateri izmed 107 predlogov, ki so si jih zamislili dijaki podružnice nižje srednje šole Svetega Cirila in Metoda na Katinari in jih objavili v šolskem glasilu Adrenalin.

Poklicali smo profesorico Kristino Kovačič, da bi izvedeli, kako je projekt potekal. Projektu so posvetili štiri učne ure. Profesorji so dijakom predstavljali razne publikacije o Narodnem domu, ki jih imajo na šoli, ogledali so si tudi videoposnetek, ki so ga pripravili pri Slovenskem klubu. »Učence smo nato razdelili v skupine po tri do največ pet dijakov. Pri tem je imel vsak dijak v skupini svojo nalogo: eden je zapisoval predloge, drugi vodil razpravo, tretji pazil na delovni jezik, da so se pogovarjali v slovenščini, četrti pa je poročal,« nam je razložila profesorica Kovačič.

Projekt se bo še nadaljeval in razširil. Gabriela Caharija z Odseka za zgodovino in etnografijo pri Narodni in študijski knjižnici (OZE NŠK) je marca poklicala profesorico Kovačič in ji dejala, da so tudi oni načrtovali, da bi organizirali podoben projekt o Narodnem domu v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine 2020. V načrtu je bilo, da bi katinarska šola svoje delo predstavila v knjižnici in tako spodbudila in povabila tudi druge šole.