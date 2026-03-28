VREME
DANES
Sobota, 28 marec 2026
Iskanje
Odbojkarska sobota

Poražena Zalet in SloVolley v D-ligi

Izidi sobotnih odbojkarskih tekem

Spletno uredništvo |
FJK |
28. mar. 2026 | 19:43
    Odbojkarice Zaleta v D-ligi (FOTODAMJ@N)
Dark Theme

ŽENSKA D-LIGA

Zalet – Sporting Club 0:3 (17:25, 18:25, 25:27)

Zalet: Olivotti 13, Gulich 10, Lakovič 10, Luxa 2, Rapotec 6, Regent 1, Gargiuolo (L1), Karadzic 2, Movio (L2), Dandri, Mbengue, Oberdan, Pellizzari. Trener: Bosich

MOŠKA D-LIGA (skupina za napredovanje)

Volleybas – SloVolley Studio Vegliach 3:0 (27:25, 25:15, 25:13)

SloVolley Studio Vegliach: Vremec 16, Segre 2, Vattovaz 1, Boezio 6, Durastante 5, Kalc 2, Mezzari 0, Soranzio (L1), G. Manià 0, Svetina 1, Mattana 0, Petric (L2) nv. Trener: L. Manià.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: