Srnjak Lele in srna Stefi opozarjata na divjad

Srnjak Lele in srna Stefi sta včeraj zagospodarila na Drevoredu Cacciatore, glavni cesti, ki pelje skozi Bošket. Brez strahu vendar, saj nista pravi živali, temveč leseni silhueti. Voznike opozarjata, naj bodo previdni, ker na tem območju živi veliko divjadi, ki lahko nenapovedano prečka cesto. Največ je ravno srnjadi, zabeležili pa so tudi prisotnost divjih prašičev, lisic in podlasic. Maketi so postavili na pobudo pristojnega tržaškega občinskega odbornika Micheleja Lobianca, ki je v sodelovanju zavoda za zaščito živali Enpa ugotovil najprimernejši lokaciji, na katerih najpogosteje prihaja do tovrstnih prometnih nesreč. Cesto pa so izbrali tudi, ker je ta v občinski lasti in je torej bilo tam najlažje začeti z ozaveščanjem prebivalstva na tem področju.

Samec Lele se nahaja na zgornjem koncu Drevoreda Cacciatore, dobrih sto metrov po križišču pred parkom Revoltella. Samica Stefi pa nekoliko nižje, proti Sv. Ivanu.