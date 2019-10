Stanje 17-letnega mladeniča, ki so ga z nožem ranili v soboto zvečer blizu stopnišča, ki se do Goldonijevega trga spušča z griča sv. Justa v Trstu, je stabilno, so danes zjutraj sporočili z Zdravstvenega podjetja AsuiTs.

17-letnik iz Červinjana je v soboto okrog 20.30 stopil v restavracijo hitre prehrane McDonald’s na Goldonijevem trgu z rano v trebuhu, da bi zaprosil za pomoč, ker ga je nekdo zabodel med pretepom. Nato so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico, saj je utrpel več poškodb.