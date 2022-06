Stara ura dobila novo podobo

»Za božič in za praznike se bo za službo Božjo s srednjim zvonom malo pobrecalo: ob petih in deset in ob dveh in pol. Znajte, da čez pet minut potem začne sveta maša. Drugod brecajo za zornice in mnogim se čudno zdi zakaj ne tudi pri nas: zato, ker imamo dobro uro v zvoniku. Drugod pa imajo uro, ki ne gre dobro. No, za praznike in tudi ob nedeljah se bo tudi pri nas malo pozvonilo. Na Opčinah in Proseku pa ne smejo niti ure biti.«19. decembra 1915 je tako naznanjala župnijska cerkev v Boljuncu. Vojna vihra je preprečevala, da bi zvonovi odbijali ure. V zaledju fronte je bilo to še posebej strogo prepovedano. A v Boljuncu jim niti tega ni bilo treba. Stara ura na zvoniku nikoli ni zatajila. Ure danes ni več, nadomešča jo električna. 86 let kasneje se je z avtom po Gorici, kot Boljunčani pravijo vaškemu trgu, peljal Silvester Metlika. Leta 2001 so obnavljali stopnišče turna, ura je ležala na njegovem dnu. Zalotil je domačina, ki je nameraval staro uro s konca 18. stoletja zavreči, in ga pregovoril, da jo odpelje na njegov dom. Odločil se, da jo s pomočjo Stojana Glavine in Rajka Maverja - Lore sestavi in razišče njeno zgodovino.

Rezultat raziskave bodo predstavili jutri ob 20. uri na sedežu Srenje Boljunec. Pri slovesnosti bodo sodelovale vse vaške organizacije. Uro bodo slovesno odkrili dolinski župan Sandy Klun, predsednik Srenje Boljunec Izidor Sancin, župan fantovske iz Boljunca Erik Mahnič ter Nicole Meneghetti, frejla oziroma vodja dekliške. Slavnostni govor so zaupali ravnateljici dijaškega doma v Kopru Adelini Pahor.