Čezmejno spopadanje z demografsko zimo

Družba se v Italiji in Sloveniji hitro spreminja. 38 odstotkov prebivalcev Italije presega 65 let, mlajših od 14 let pa je za največ 12 odstotkov. Podobna je slika v Sloveniji, kjer se je delež starejših v 20 letih povečal za petino. Viša se pričakovana življenjska doba, ki je v Sloveniji s 76,4 v letu 2003 narasla na 82 let leta 2023. Demografska zima je povsod občutna in družba se stara.

Zato je uvajanje politik v podporo starejših oseb in dobrih zdravstvenih praks, ki pripomorejo h kakovostnejšemu preživljanju tretjega življenjskega obdobja, nujno. V ta namen je nastal projekt CrossCare 2.0, potomec projekta CrossCare, ki je dosegel svoj vrhunec včeraj na sklepnem dogodku v palači Dežele FJK na Velikem trgu.

Vsebine projekta so virtuozen primer dobrih praks povezanih z ozemljem, s socialnim, geografskim in kulturnim okoljem, je poudarila vodja projekta Azzurra Lanfranconi iz zadruge Itaca. Čezmejna mreža je z inovativnim pristopom ustvarila model, osredotočen na posameznika in na njegove potrebe, želje in pričakovanja, ter pokazala, da je mogoče zgraditi učinkovitejši in trajnejši model oskrbe.