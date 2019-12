Staro pristanišče potrebuje mednarodne arhitekte

Urbana regeneracija, se pravi javna politika s ciljem povrniti uporabnost degradiranim urbanim območjem, oblikovati boljše možnosti zaposlitve, rešiti ali omiliti različne socialne probleme in izboljšati urbano okolje ter dvigniti kakovost bivanja, bo v fokusu celodnevnega posveta, ki bo v torek potekal na sedežu poslovne šole MIB. Strokovno srečanje, na katerem bodo vizijo urbanega razvoja predstavili arhitekti, inženirji in javni upravitelji, prirejata Univerza v Trstu in Občina Trst.

Ker bo med drugim beseda tekla tudi o starem pristanišču in njegovi urbani prenovi, smo priložnost izkoristili in se po strokovno mnenje obrnili na priznanega avstrijskega arhitekta Petra Lorenza iz Innsbrucka, ki ni neznan v Trstu, saj je tu izpeljal kar nekaj projektov. Lorenz, ki ima biro v Innsbrucku in na Dunaju, je znan po tem, da snuje stavbe, ki so zasnovane prav za izbrani prostor in ne upoštevajo le njegovih fizičnih lastnosti, ampak tudi zgodovinski spomin. Ta je denimo prisoten v vseh porah starega pristanišča. Predstavnik srednje generacije avstrijskih arhitektov v starem pristanišču vidi velik potencial. A ga je treba izkoristiti. Ne glede na politično opcijo, ki upravlja mesto. Peter Lorenz je namreč prepričan, da je urbanistika tako kot zdravje: ni ne od levice, ne od desnice, človek in njegova prihodnost morata biti v središču vsake misli.

Staro pristanišče je idealen primer zapuščenega območja, ki je dobilo drugo priložnost. Kako bi se lokalni upravitelji morali lotiti prenove tako obsežnega območja?

O tem, kako se upravlja urbano območje, se lahko učimo iz antičnih mest. V Italiji se je skozi čas žal izgubila genialna sposobnost projektiranja urbanih struktur. Dokaz so številni zapuščeni mestni okoliši. Medtem ko različni evropski kraji doživljajo renesanso na področju urbanističnega projektiranja, Italija spi na lovorikah. Kot primera dobrih praks naj omenim Hafencity v Hamburgu in Aspern Seestadt na Dunaju. Upravitelji v Trstu bi se zato morali nujno zavedati pomena urbane prenove in tudi tega, da prenova starih skladišč ne sme predstavljati problema, ampak izziv. Seveda pa pri tem ne smejo pozabiti, da je treba vstaviti tudi novosti, ki morajo biti atraktivne. Strah pred novim morajo postaviti na stran.