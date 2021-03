Staro pristanišče se lahko naposled trži

V Starem pristanišču se lahko začne druga faza urbane regeneracije. S podpisom programskega dogovora med občinsko, deželno in pristaniško upravo je bil tudi formalno ustanovljen konzorcij Ursus, ki se bo ukvarjal s trženjem skladišč. Njihova namembnost je jasno definirana v prostorskem načrtu za območje, ki ga bo tržaški občinski svet moral odobriti v roku enega meseca. Nato pa se lahko dejansko začne prodaja skladišč in iskanje investitorjev.

Programski dogovor so predsednik Dežele FJK Massimiliano Fedriga, tržaški župan Roberto Dipiazza in predsednik pristaniške uprave Zeno D’Agostino podpisali danes popoldne v hidrodinamični centrali v Starem pristanišču. Podpisniki so z velikim veseljem napovedali, da bodo na območju v naslednjih letih lahko zaživeli parki, storitvene in visokotehnološke dejavnosti, nastanitveni objekti, kulturni center .... Kdo bo vodil konzorcij, ki bo tržil območje, še ni znano, kandidat pa bo moral imeti menedžerske spretnosti.