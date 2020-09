Starši bazovskih učencev: z 28. septembrom bodo otroci doma!

S ponedeljkom, 28. septembra, začasni prostori Gospodarske zadruge v Bazovici ne bodo več na voljo za didaktične dejavnosti Osnovne šole Primoža Trubarja - Karla Destovnika Kajuha in bodo starši prisiljeni držati svoje otroke doma ter prekiniti didaktične dejavnosti, 28. septembra pa bodo priredili tudi protestno manifestacijo. To so danes v pismu tržaškemu županu Robertu Dipiazzi sporočili starši učencev OŠ Trubar-Kajuh, ki so zaskrbljeni zaradi zamud pri postavljanju montažnih učilnic na vrtu Gospodarske zadruge.

Poslopje bazovske osnovne šole bo zaradi dotrajanosti (ob slabem vremenu je voda vdirala v stavbo) in predvidenih prenovitvenih del v tem šolskem letu 2020/2021 neuporabno, kot začasno rešitev pa je Občina Trst najela montažne učilnice, ki so jih pretekli teden začeli postavljati na vrtu Gospodarske zadruge. Pouk se je 14. septembra začel pod milim nebom, v nadaljevanju so se učenci šole razdelili, saj so nekateri razredi imeli pouk v pritličju šolskega poslopja, drugi pa v prostorih Gospodarske zadruge, ker na dan začetka šolskega leta montažnih učilnic še ni bilo. Te so potem začeli nameščati, po oceni staršev pa prihaja do zamud.

V pismu starši obžalujejo, da, čeprav so se v teku poletja celotna skupnost, starši, ravnateljica in občinski svetniki prizadevali najti rešitev, učenci trenutno še vedno nimajo na voljo primernih prostorov za pouk, zato želijo jasna zagotovila glede uporabe montažnih učilnic in pričakujejo, da se z deli pohiti in z 28. septembrom zagotovi didaktična kontinuiteta.