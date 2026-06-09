StarTech ima tri potencialne partnerje

Delni optimizem se vrača v zgodbo tržaškega visokotehnološkega podjetja StarTech, ki v Trstu zaposluje več kot 300 ljudi in je v zadnjih mesecih po umiku ključnih vlagateljev zabredel v krizo. Izvršni direktor Novica Mrdović - Vianello je predstavnikom državne in deželne vlade, zvezi industrialcev in sindikatom predstavil tri potencialne vlagatelje ter osvežene možnosti za vstop dodatnega kapitala v podjetje.

V igri za vstop v projekt je podjetje Multilane s sedežem v Dubaju, ki deluje na področju podatkovnih centrov in bi se lahko v začetni fazi pridružilo z večmilijonskim vložkom. Na dobri poti so tudi pogajanja s podjetjem Soleto, ki se ukvarja s telekomunikacijskimi kabli, omenja pa se tudi možnost kasnejšega vključevanja ameriškega sklada Stellex Capital.

Tako sindikati kot politika so izrazili upanje, da se bodo obeti spremenili v konkretna dejanja, konec junija se med drugim iztekajo ukrepi, ki so ključni za socialno varstvo zaposlenih.