Stavbe nekdanjega sejmišča bodo porušili

Propadajoče objekte nekdanjega sejmišča bodo v prihodnjih tednih končno začeli rušiti. Rušenje naj bi trajalo tri ali štiri mesece. Lastnik strateške lokacije, družba MID, ki jo vodi koroški nepremičninski mogotec Walter Mosser, bo na strateški lokaciji v prihodnjih treh letih zgradila parkirišča in moderen trgovski center, v katerem bodo zaživele tudi specialistične zdravstvene ambulante. Naložba bo vredna 100 milijonov evrov, s seboj pa bo prinesla tudi 500 delovnih mest. Koroški poslovnež bo revolucioniral tudi prometno ureditev v neposredni bližini sejmišča, postavil kolesarske poti in uredil nov mestni park. Ambiciozni projekt sicer ni nov, saj ga je predstavil že leta 2017, a ker je zadnja leta vse »stalo«, so se pojavile govorice, da se Avstrijci želijo umakniti iz te zgodbe.

Da to ni res, je na včerajšnjem sestanku z županom Robertom Dipiazzo zagotovil menedžer skupine MID Armin Hamatschek. Ta je dejal, da je zamuda pri načrtovani postavitvi trgovskega centra med drugim tudi posledica pandemije, ki je prvotne načrte postavila na glavo. »Govorice, da se umikamo s tržaške scene, so neresnične. Naša družba se je v zadnjih letih osredotočila na druge projekte, med drugim tudi na prenovo trgovskega centra v Tavagnaccu v videmski pokrajini, zaradi česar smo izvajanje tržaškega projekta preložili. Nato je izbruhnila še pandemija in zamuda se je samo še kopičila,« je dejal menedžer in priznal, da jim je župan Dipiazza na sestanku v svojem značilnem slogu postavil ultimat. Ta je avstrijskemu investitorju naročil, naj tržaškemu projektu da absolutno prioriteto. In naj gradbeni stroji zabrnijo čim prej.

»Prihodnji teden bo naš arhitekt Francesco Morena vložil potrebno dokumentacijo občinskega podrobnega načrta, s katerim se podrobneje določijo tudi arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve. Takoj zatem bo sledilo rušenje obstoječih objektov. Ko bomo prejeli gradbeno dovoljenje, bomo začeli graditi nov trgovski center,« je razložil Armin Hamatschek, ki je mimogrede priznal, da je za zamik začetka izvajanja projekta kriv tudi komunikacijski stik z občinskimi tehniki, ki sprva niso pristali na ureditev krožišča na začetku Ul. Revoltella. »Za nas je bila preureditev prometa na tem območju bistvenega pomena. Če Občina Trst ne bi pristala na naš predlog, bi na tem območju vladal prometni kaos,« je še pristavil sogovornik, ki je bil včeraj zadovoljen tudi z županovo obljubo, da bodo našli rešitev za odvoz gradbenega materiala na deponijo. Ko bodo gradbinci odstranili dotrajane objekte, bodo namreč izkopali gradbeno jamo, iz katere bo treba odnesti sto tisoč kubičnih metrov zemlje. Kot ena od možnih deponij se trenutno omenja tudi kamnolom Faccanoni nad Sv. Ivanom.