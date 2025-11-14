VREME
DANES
Petek, 14 november 2025
Iskanje
Kronika

Stavka na Slomšku se je končala, jutri se vračajo v razrede

Dijakinje in dijaki pričakujejo, da se bo stanje izboljšalo

Jadran Vecchiet |
Trst |
13. nov. 2025 | 18:23
    Stavka na Slomšku se je končala, jutri se vračajo v razrede
    S transparenti so dijakinje in dijaki liceja Slomšek opozarjali na protest (FOTODAMJ@N)
Dark Theme

Z današnjim dnem se je stavka dijakinj in dijakov slovenskega tržaškega liceja Antona Martina Slomška zaključila. Kot je za Primorski dnevnik povedala predstavnica dijakov Petra Sosič, bitke zdaleč ni konec, sploh pa so pričakovanja ob jutrišnjem povratku v šolo visoka.

Protest se je vnel zaradi klavrnega stanja šolskega poslopja, zlasti zaradi slabega sistema ogrevanja in zanemarjenih in dotrajanih stranišč. Dijaki so javnosti izpostavili slabe razmere v šolski stavbi. Sosič je poudarila, da je prišlo do nekaterih premikov. Ob jutrišnjem povratku v šolo pričakujejo, da ne bo več težav z ogrevanjem. Za prihodnost pa si želijo tudi »malo več informacij«.

Več v jutrišnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: