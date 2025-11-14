Stavka na Slomšku se je končala, jutri se vračajo v razrede

Z današnjim dnem se je stavka dijakinj in dijakov slovenskega tržaškega liceja Antona Martina Slomška zaključila. Kot je za Primorski dnevnik povedala predstavnica dijakov Petra Sosič, bitke zdaleč ni konec, sploh pa so pričakovanja ob jutrišnjem povratku v šolo visoka.

Protest se je vnel zaradi klavrnega stanja šolskega poslopja, zlasti zaradi slabega sistema ogrevanja in zanemarjenih in dotrajanih stranišč. Dijaki so javnosti izpostavili slabe razmere v šolski stavbi. Sosič je poudarila, da je prišlo do nekaterih premikov. Ob jutrišnjem povratku v šolo pričakujejo, da ne bo več težav z ogrevanjem. Za prihodnost pa si želijo tudi »malo več informacij«.

