Stekel postopek za projekt osmega pomola v Trstu

Birokratski postopek za pripravo enega največjih projektov v tržaški luki, gradnjo osmega pomola, se lahko začne. Včeraj so lansirali začetek javne razprave, prvi tovrstni primer participativne demokracije v Furlaniji - Julijski krajini na področju strateških javnih naročil, v sklopu katere bo pripombe in predloge k projektu lahko podala širša javnost. Javna srečanja, ki bodo potekala po spletu 1., 8., 15. in 23. julija, bo koordiniral zunanji in neodvisni sodelavec. To nalogo so poverili Andrei Mariotti iz specializirane družbe za upravljanje participativnih postopkov Avventura Urbana.

Kako lahko ljudje sodelujejo?

Ta je na včerajšnjem srečanju z novinarji na sedežu pristaniške uprave razložil pomen in cilje javne debate. V družbi izrednega komisarja tržaške luke Antonia Gurrierija in zasebnih investitorjev v projekt osmega pomola je poudaril, da je namen javne debate transparentno poročanje o strateško pomembnih in dragih projektih. Po njihovih izkušnjah lahko soočenje pripelje do izboljšav projekta, čeprav pripombe širše javnosti niso zavezujoče.

In kako lahko občani, združenja, stanovske organizacije in drugi, ki so tako ali drugače vpeti v gradnjo osmega pomola, ki bo zrasel tik ob opuščeni škedenjski železarni prispevajo svoje pripombe? Včeraj so na spletni strani www.dpmoloottavotrieste.it objavili vso dokumentacijo v poljudnem jeziku, s čimer so želeli projekt približati tudi nestrokovnemu osebju.