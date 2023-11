Steklo mu je prerezalo stegensko arterijo in je umrl

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes zjutraj poročali o hudi nezgodi, ki se je pripetila v še nepojasnjenih okoliščinah okrog polnoči v Rojanu. Reševalci so v bolnišnico prepeljali osebo v kritičnem stanju. Kasneje se je izvedelo, da je v bolnišnici umrla.

Gre za tridesetletnega Tržačana Diega Sollazzija, ki je ob povratku domov v stanovanje na rebri Scala Santa št. 1 močno brcnil v steklena vrata, ta pa so se razbila in mu prerezala stegensko arterijo, poroča portal TriestePrima. Doživel je zastoj srca, reševalci so ga na kraju oživljali in ga nato v kritičnem stanju prepeljali v katinarsko bolnišnico, kjer je podlegel poškodbam.

Na kraju so policisti in forenziki. Našli naj bi tudi nož, na katerem pa naj ne bi bilo sledov krvi.