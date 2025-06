Sterpin v več kot petih urah odgovoril na vsa vprašanja

Zaslišanja se je poleg odvetnikov priče in tožene stranke, Giuseppeja Squiterija in Paola ter Alice Bevilacqua, psihologinje in forenzične kriminologinje Gabrielle Marano, udeležila tudi nova glavna tožilka Patrizia Castaldini. Ob koncu zaslišanja, ki je trajalo več kot pet ur, je dejala, da je priča odgovorila na vsa vprašanja, ki sta jih postavljala tožilka in odvetnik tožene stranke. Na vprašanje, če je bilo zaslišanje za preiskavo koristno, je glavna tožilka odgovorila, da misli, da ja. Ob tem je sicer dodala, da vsebine zaslišanja ne more razkriti, lahko pa pove, da je bilo Sterpinova pripoved dosledna pripovedim, ki jih 86-letni Lilianin prijatelj ponavlja že dlje časa.

Več v jutrišnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.