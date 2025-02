Število prvošolcev ostaja nespremenjeno

Prvošolcev bo v prihodnjem šolskem letu na slovenskih nižjih srednjih šolah približno isto število kot letos. V šolskem letu 2023/2024 jih je bilo januarja vpisanih 143, leto kasneje 151, letos pa jih je 150. Porast v dneh letih je sicer v nasprotju s skupnim številom mladostnikov, ki obiskuje nižje srednje šole. Teh je namreč 455, trinajst manj kot lani, kot izhaja iz podatkov, ki so nam jih zaupala tajništva večstopenjskih šol.

Na nižji srednji šoli sv. Cirila in Metoda so pred slabim tednom prešteli 47 novih vpisov. Največ se jih je zbralo na katinarski podružnici, kjer kaže, da se z 32 vpisi pripravljajo za ureditev dveh sekcij. »Veliko število vpisov je odraz odličnega kadra, ki se na šoli posveča razvijanju vsebin in dejavnosti,« je povedala ravnateljica Večstopenjske šole Vladimirja Bartola Mara Petaros. Šola je sicer do lani imela številnejše razrede pri Sv. Ivanu, kjer jih bo septembra v prvem razredu 15. Skupno bo šola imela 131 dijakov, sedem več kot letos.

Porast lahko beležijo tudi v nabrežinski šoli Iga Grudna, kjer je bilo lani v tem času vpisanih 15 prvošolcev, letos pa jih je 23. »Nad pričakovanji. Naši petošolci iz osnovnih šol se ob vpisovanju v nižjo srednjo šolo iz geografskih razlogov delijo med Nabrežino in Prosekom, letos pa jih je veliko ostalo v Nabrežini,« je pojasnil ravnatelj Večstopenjske šole Nabrežina Primož Strani.

Najbolj številni bodo na Večstopenjski šoli Opčine, kjer se je za nižjo srednjo šolo Frana Levstika na Proseku odločilo 30 mladostnikov, za opensko šolo Srečka Kosovela pa 18. »Na Opčinah bomo zelo verjetno tudi v prihodnjem šolskem letu imeli eno sekcijo,« je komentirala ravnateljica Petaros. Večstopenjska šola bo v skupnem seštevku po februarskem roku vpisovanja imela 145 srednješolcev, dva manj kot lani v tem času.

Manj obetavne so številke pri Sv.Jakobu, kjer so se za nižjo srednjo šolo Ivana Cankarja odločili le štirje petošolci. Demografska zima se na tem koncu Tržaške še najbolj pozna tako na srednješolski stopnji kot v vrtcu, čeprav se v letih opaža nihanje. Tretješolcev je namreč letos šestnajst, je povedala ravnateljica Večstopenjske šole Sv. Jakob Lučka Križmančič, ki vodi tudi dolinsko Večstopenjsko šolo Josipa Pangerca, kjer predvidevajo, da bodo na nižji srednji šoli Simona Gregorčiča v prvih razredih obdržali dve sekciji z 28 dijakinjami in dijaki.

V skupnem seštevku bo tako prvošolcev na slovenskih nižjih srednjih šolah 165, 22 več kot pred dvema letoma.