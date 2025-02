Štipendija za mlade kuharje v spomin na Pavla Marca

Pavel Marc bi danes praznoval 48. rojstni dan. Cenjeni in priljubljeni bazovski kuharski mojster in sommelier je julija lani umrl za posledicami anafilaktičnega šoka in zastoja srca. V njegov spomin je nastala hvalevredna izobraževalna pobuda.

Strast do kuhanja je Pavel odkril že v mladih letih, svetu vina pa se je približal pozneje, tako kot tudi športnemu lovu. Leta 2012 si je s svojim inovativnim bučnim kapucinom od zveze Federcuochi prislužil naziv kuhar leta v sklopu nagrade Premio Trieste. Leta 2023 pa mu je zveza v Rimu podelila priznanje Collegio Cocorum za 25-letno predanost poklicu.

Pavel Marc je bil osrednja osebnost tržaškega združenja kuharjev. Italijo je zastopal kot ambasador združenja ŠkmerAcmer, ki združuje kuharje iz evropskih in sredozemskih regij. V svoji karieri je prejel številne lokalne in mednarodne nagrade ter priznanja.

Ob njegovem rojstnem dnevu so si sodelavci in prijatelji zamislili pobudo, ki je namenjena kulinaričnemu izobraževanju zaslužnih študentov. Kdor je Pavla poznal in cenil njegove strokovne in človeške lastnosti, je pristopil h kampanji množičnega financiranja »štipendije za Pavla«. Gre za štipendijo na priznani mednarodni šoli italijanske kuhinje Alma, s katero želijo počastiti spomin na nadarjenega kuharja in hkrati podpreti mlade ambiciozne kuharje iz Julijske krajine pri njihovem usposabljanju ter jim ponuditi možnost obiskovanja najprestižnejših strokovnih tečajev.

Donacije lahko prispeva vsak prek platforme za množično financiranje Buonacausa.org na tej povezavi.