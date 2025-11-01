Štirideset let Latinske Amerike na tržaškem platnu

Festival iberijsko-latinskoameriškega filma v Trstu bo letos dopolnil štirideset let. Okroglo obletnico praznuje organizator, društvo APCLAI, z bogato ponudbo celovečercev, dokumentarcev in kratkih filmov, ki bodo med 9. in 17. novembrom zasedli dvorane gledališča Miela, Mestnega muzeja književnosti LETS in Muzeja judovske skupnosti.

Kaj imajo skupnega s staro celino

Tržaški festival ima namen, da pri gledalcih in ustvarjalcih vzbudi zanimanje za zgodovino teh oddaljenih krajev, ki imajo s staro celino veliko skupnega. »Povezavo ustvarja na primer festivalska sekcija Shalom: Il sentiero ebraico in America latina, s katero želimo povzeti zgodbo številne skupnosti, ki je svoje korenine vsadila v novo celino. Samo v Buenos Airesu je več kot 500 tisoč Judov, katerih predniki so se tja vselili za časa španske kraljice Izabele Katoliške, ki jih je izgnala z Iberskega polotoka,« je med drugim povedal umetniški vodja festivala Rodrigo Diaz.

27 režiserjev iz 13 držav

V Muzeju LETS na Trgu Hortis bo med 10. in 14. novembrom na ogled deset filmov. Dogajanje bo uvedel dokumentarec Leonardo Padura, una historia escuálida y conmovedora kubanske režiserke Nayare Menoyo, sklenil pa znani celovečerec Hilde Hidalgo Del amor y otros demonios v petek, 14. novembra, ob 17.45.

Za nagrade v različnih kategorijah se bo potegovalo 27 režiserjev s produkcijami iz trinajstih južnoameriških držav.