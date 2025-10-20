Štirideset let ustvarjanja v stotih poezijah

V Tržaškem knjižnem središču na Trgu Oberdan bodo v torek predstavili pesniško zbirko izpod peresa Miroslava Košute Epi v gramih, ki je izšla pri založbi QUDU. Od 18. ure dalje se bosta s pesnikom v slovenskem in italijanskem jeziku pogovarjala urednika založbe Patrizia Dughero in Simone Cuva.

Zbirka nosi v sebi štiridesetletno ustvarjalno obdobje, so založniki napisali v predstavitvi, od objav po tri besedila naenkrat v Primorskem dnevniku v osemdesetih letih prejšnjega stoletja do danes. V tem času se zdi, da se nič ni spremenilo, »avtorjevo pero, intuicija in parodija pa mutatis mutandis ohranjajo verze tako aktualne, kot da bi bili napisani včeraj.« V knjigi je zbranih sto pesmi samo v slovenskem jeziku. Skoraj vse so v štirih verzih in na bistroumen način prikazujejo dogodke in okoliščine iz avtorjevega življenja.

Prešernov nagrajenec je eden izmed najbolj priznanih predstavnikov slovenske sodobne književnosti, zlasti na Tržaškem, je plodovit avtor otroških knjig in prevajalec. Svoje prve pesmi je objavljal v srednješolskem listu Literarne vaje in se od takrat nikoli ni odpovedal pisanju. Ob tem je prevajal tuja dela, predvsem italijanska in španska. Njegova prva pesniška zbirka Morje brez obale je izšla leta 1963.

Torkov dogodek je del kulturnih dejavnosti v knjigarni, ki jo sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.