Štirideset vinarjev za kakovostni turizem na gradu

Grad pri Sv. Justu bo čez manj kot mesec dni gostil drugi festival belih vin s podaljšano maceracijo Amber Wine. Štirideset vinarjev bo v nedeljo in ponedeljek, 21. in 22. maja, med 13. in 19. uro predstavilo posebno sorto naravno pridelanega vina, ki pridobi svojo tipično jantarno barvo v najmanj 36 dneh podaljšanega stika z jagodnimi kožicami. Dogodek organizira tržaška občina v sodelovanju z Lokalno akcijsko skupino (LAS) Kras, Mestom vina 2022 oz. devinsko-nabrežinsko občino, Društvom vinogradnikov Krasa, Deželo FJK in drugimi organizacijami.

S svojo buteljčno proizvodnjo se bodo predstavili vinarji iz Furlanije - Julijske krajine, drugih italijanskih dežel, Slovenije, Hrvaške in Avstrije. »S festivalom želimo med drugim privabiti obiskovalce na grad, kjer bodo lahko ogled mestne znamenitosti obogatili z degustacijo kakovostnega lokalnega vina,« je na včerajšnji predstavitvi festivala v prostorih Mestnega muzeja vzhodne umetnosti povedal Giorgio Rossi, občinski odbornik za kulturo. »Lanska izvedba je navdušila,« je dodal, »saj so festival oblikovali sami velikani vinarstva. Naša sreča je, da jih imamo na našem ozemlju. Svoje znanje prilagajajo potrebam današnje družbe in okolja.« Rossi je poudaril, da je festival Amber Wine primer dogodka, s katerim želijo privabiti tudi »počasni turizem, saj Trst mora ciljati na kakovost, ne pa ne množice turistov brez pravega cilja.«

