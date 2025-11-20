Štiriindvajsetletni Boljunčan si utira pot med velikimi vinarji

Breg ostaja in obstaja na mednarodni vinski sceni. Peščica vinarjev in oljkarjev še verjame v svojo zemljo in si ponovno utira pot med velikimi vinarji. Vsaj tako dokazuje najmlajši med njimi, Rok Ota, ki je s svojo vitovsko zapisan v vinskem vodniku Veronelli za leto 2026 in je z 89 točkami zaslužil eno od dvanajstih sonc (nagrada sole) za najboljša italijanska vina.

Za 24-letnega fanta, ki v sebi od vedno nosi željo po obdelovanju zemlje, je priznanje velik dosežek in istočasno dobra podlaga za nadaljnje delo. Izpolnjujejo se mu namreč ne preveč skrite sanje, v katere je že od malih nog verjel. Biti vinogradnik in vinar na svoji zemlji. Obljubo je sam s sabo sklenil pri trinajstih letih, ko je še zadnjič trgal grozdje na dedkovem vrtu. Tiste trte je želel imeti zase, a družina še ni verjela v zagnanost mladostnika in rastline izrila. Vanj pa je verjel dedek, ki je v kleti zanj hranil sode, orodje in vse potrebščine za pripravo domačega vina.