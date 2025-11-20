Štiriindvajsetletni Boljunčan si utira pot med velikimi vinarji

Breg ostaja in obstaja na mednarodni vinski sceni. Peščica vinarjev in oljkarjev še verjame v svojo zemljo in si ponovno utira pot med velikimi vinarji. Vsaj tako dokazuje najmlajši med njimi, Rok Ota, ki je s svojo vitovsko zapisan v vinskem vodniku Veronelli za leto 2026 in je z 89 točkami zaslužil eno od dvanajstih sonc (nagrada sole) za najboljša italijanska vina.
Za 24-letnega fanta, ki v sebi od vedno nosi željo po obdelovanju zemlje, je priznanje velik dosežek in istočasno dobra podlaga za nadaljnje delo. Izpolnjujejo se mu namreč ne preveč skrite sanje, v katere je že od malih nog verjel. Biti vinogradnik in vinar na svoji zemlji. Obljubo je sam s sabo sklenil pri trinajstih letih, ko je še zadnjič trgal grozdje na dedkovem vrtu. Tiste trte je želel imeti zase, a družina še ni verjela v zagnanost mladostnika in rastline izrila. Vanj pa je verjel dedek, ki je v kleti zanj hranil sode, orodje in vse potrebščine za pripravo domačega vina.
Po maturi na zavodu Jožefa Stefana je Rok takoj odprl svoje malo podjetje. Najel je bratrančev hektar vinogradnika in med pandemijo leta 2020 začel obdelovati zemljo. Medtem se je sicer zaposlil na različnih koncih ter se v obrezovanju in gojenju trt izuril najprej pri prijatelju vinogradniku v Goriških brdih. Delal je tudi na kmetiji Bajta v Saležu in do pred kratkim pri Lupincu v Praprotu. S pomočjo družine, ki ji je vidno hvaležen, je leta 2021 dokončal svojo prvo trgatev in izdelal svoje prvo vino. Takratni prvi eksperiment je danes prerasel pričakovanja, saj ima Ota v svojem skladišču v dolinski obrtni coni tri sorte vina, malvazijo, vitovsko ter mešanico refoška in merlota.
Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.